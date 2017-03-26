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Winners of the 32nd annual Stellar Awards for gospel music

The Associated Press

Posted 1:32pm on Sunday, Mar. 26, 2017

LAS VEGAS Here is a list of winners from the 32nd annual Stellar Awards for gospel music. The event and ceremony was held in Las Vegas Saturday.

Category #1

ARTIST OF THE YEAR

- TAMELA MANN, ONE WAY, TILLY MANN

Category #2

SONG OF THE YEAR

- MADE A WAY, TRAVIS GREENE, RCA INSPIRATION

Category #3

MALE VOCALIST OF THE YEAR

- TRAVIS GREENE, THE HILL, RCA INSPIRATION

CATEGORY #4

ALBERTINA WALKER FEMALE VOCALIST OF THE YEAR

- TAMELA MANN, ONE WAY, TILLY MANN

CATEGORY #5

GROUP/DUO OF THE YEAR

- MYRON BUTLER & LEVI, ON PURPOSE, MOTOWN GOSPEL

CATEGORY #6

NEW ARTIST OF THE YEAR

- BRI (BRIANA BABINEAUX), KEYS TO MY HEART, MARQUIS BOONE/TYSCOT RECORDS

CATEGORY #7

CD OF THE YEAR

- THE HILL, TRAVIS GREENE, RCA INSPIRATION

CATEGORY #8

CHOIR OF THE YEAR

- HEZEKIAH WALKER, AZUSA THE NEXT GENERATION 2: BETTER, AZUSA, INC./eONE MUSIC

CATEGORY #9

PRODUCER OF THE YEAR

- MYRON BUTLER, TAMELA MANN, KIRK FRANKLIN, TIMBERLAND, ERIC DAWKINS, KING LOGAN, SHAUN MARTIN & DAVID MANN, ONE WAY (TAMELA MANN), TILLY MANN

CATEGORY #10

CONTEMPORARY GROUP/DUO OF THE YEAR

- MYRON BUTLER & LEVI, ON PURPOSE, MOTOWN GOSPEL

CATEGORY #12

CONTEMPORARY MALE VOCALIST OF THE YEAR

- TRAVIS GREENE, THE HILL, RCA INSPIRATION

CATEGORY #13

TRADITIONAL MALE VOCALIST OF THE YEAR

- DONNIE MCCLURKIN, THE JOURNEY (LIVE), RCA INSPIRATION

CATEGORY #14

CONTEMPORARY FEMALE VOCALIST OF THE YEAR

- BRI (BRIANA BABINEAUX), KEYS TO MY HEART, MARQUIS BOONE/TYSCOT RECORDS

CATEGORY #15

TRADITIONAL FEMALE VOCALIST OF THE YEAR

- TAMELA MANN, ONE WAY, TILLY MANN

CATEGORY #16

CONTEMPORARY CD OF THE YEAR

- THE HILL, TRAVIS GREENE, RCA INSPIRATION

CATEGORY #17

TRADITIONAL CD OF THE YEAR

- ONE WAY, TAMELA MANN, TILLY MANN

CATEGORY #18

URBAN/INSPIRATIONAL SINGLE OR PERFORMANCE OF THE YEAR

- GOD PROVIDES - ONE WAY, TAMELA MANN, TILLY MANN

CATEGORY #19

MUSIC VIDEO OF THE YEAR

- WANNA BE HAPPY - LOSING MY RELIGION (KIRK FRANKLIN), ROCK JACOBS, FO YO SOUL/RCA RECORDS

CATEGORY #20

TRADITIONAL CHOIR OF THE YEAR

- CHICAGO MASS CHOIR, WE GIVE YOU PRAISE, NEW HAVEN RECORDS

CATEGORY #21

CONTEMPORARY CHOIR OF THE YEAR

- HEZEKIAH WALKER, AZUSA THE NEXT GENERATION 2: BETTER, AZUSA, INC./eONE MUSIC

CATEGORY #23

SPECIAL EVENT CD OF THE YEAR

- WOW GOSPEL 2016, VARIOUS ARTISTS, RCA INSPIRATION

CATEGORY #24

RAP HIP HOP GOSPEL CD OF THE YEAR

- I AM JUSTICE, CANTON JONES, CAJO INTERNATIONAL

CATEGORY #25

YOUTH PROJECT OF THE YEAR

- JOSHUA'S TROOP, IT'S MY TIME, NEW HAVEN RECORDS

CATEGORY #26

QUARTET OF THE YEAR

- KEITH "WONDERBOY" JOHNSON, TIMELESS MUSIC MOVEMENT, VOLUME 1, WONDERSPIRIT PRODUCTIONS RECORDS

CATEGORY #27

RECORDED MUSIC PACKAGING OF THE YEAR

- ANNIE STOLL, THE HILL (TRAVIS GREENE), RCA INSPIRATION

CATEGORY #28

PRAISE AND WORSHIP CD OF THE YEAR

- THE HILL, TRAVIS GREENE, RCA INSPIRATION

JAMES CLEVELAND LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

SPENCER TAYLOR, THE HIGHWAY QC'S

AMBASSADOR DR. BOBBY JONES LEGEND AWARD

REV. CLAY EVANS

THOMAS A. DORSEY MOST NOTABLE ACHIEVEMENT AWARD

HARVEY WATKINS, JR., THE CANTON SPIRITUALS

GOSPEL RADIO OF THE YEAR WINNERS

MAJOR MARKET OF THE YEAR

- WIGO - AM 1570, ATLANTA, GA, LARRY YOUNG

LARGE MARKET OF THE YEAR

- WOKB 1680AM, ORLANDO, SHANTI PERSAUD

MEDIUM MARKET OF THE YEAR

- PRAISE 104.7 FM WPZZ 104.7, RICHMOND, REGINALD BAKER

SMALL MARKET OF THE YEAR

- WIMG 1300 AM, TRENTON, ED LONG

INTERNET STATION OF THE YEAR

- SOAR RADIO, SOARRADIO.COM, JUSTIN FRANCIS

GOSPEL ANNOUNCER OF THE YEAR

- MICHAEL CHANDLER, WFMI - REJOICE MUSICAL SOUL FOOD



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